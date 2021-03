400 años después de la muerte de Benkos Biohó, Palenque resiste

En las calles de San Basilio de Palenque, Bolívar, no se ven personas, no se ven esos turistas que visitaban la tierra de Benkos Biohó, el fundador del primer pueblo libre de América. No se ven las palenqueras caminando por la calle vendiendo dulces o los curanderos contando las historias de la medicina ancestral que los ha guiado y cuidado durante siglos.*

No obstante, en Palenque, de puertas para adentro, aún se escucha cómo retumban los tambores, el agua hirviendo mientras se alista una planta medicinal para un brebaje, los cantos a la distancia y las conversaciones en lengua palenquera. En últimas, se mantienen, muy a pesar del distanciamiento, todas esas prácticas por las que el pueblo fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco en 2005. Hoy, a pesar de todo, su cultura resiste.

La covid-19 llegó al país el 6 de marzo de 2020. En cuestión de meses transformó la realidad. Empezaron las cuarentenas y en cada municipio de Colombia, sin excepción, se decretó el aislamiento obligatorio. En San Basilio de Palenque, la tierra de ‘Kid Pambelé’, el primer campeón mundial de boxeo en Colombia, y de Evaristo Márquez, el primer colombiano en Hollywood, también empezó el encierro.

Con el virus rondando por el país, años de historia parecían cambiar de un segundo a otro. Por primera vez sus muertos pasaban del hospital al cementerio. Esto lo recuerda bien Gustavo Reyes, gestor cultural y cabeza de Tiela ri Pa, la propuesta pedagógica de la etnoludoteca del pueblo para mantener su cultura viva en niños y jóvenes. “Nos ha tocado dar los pésames por teléfono. Eso en Palenque jamás se había visto. Jamás habíamos dejado de hacer un lumbalú, hoy llevamos casi 5 meses sin hacerlo”, dice.