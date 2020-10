Las campesinas de Junín que no se dejan vencer por el machismo

Según sus cálculos, la gran cosecha de este año iniciará a finales de diciembre. En noviembre ya empezará a notarse el “pepeo” y solo faltará que alcancen su punto de maduración. Ahora, Andrea entiende que cada planta tiene su proceso y que la demora no es sinónimo de problemas. Ya sabe dónde conseguir los utensilios más baratos o a quién recurrir para no “pagar la novatada”, como dice. “Soy consciente de que tengo muchas actividades, pero me organizo y el cultivo va marchando”, cuenta.



Son las 5:00 p.m. y la jornada laboral finalizó. Las mujeres se despiden y regresan a sus casas. Mañana las espera otro día de poda y de trabajo, pero también de risas y de libertad. Andrea camina en zig zag entre los renglones de su cultivo. Ve algunos botones de flor, otras gulupas aún verdes y otras plantitas que empiezan a crecer. Al igual que su proyecto, le queda mucho por recorrer. Está tranquila, pues cuenta con el apoyo de su familia y de siete mujeres que la inspiran a seguir adelante. “Todas ellas son muy luchadoras y berracas -dice- Nunca me han dejado sola”. Se limpia los pies y, sin cal blanca o rastros de cloro, camina y deja huella. El camino y el trabajo de estas ocho mujeres valientes apenas inicia.

Te puede interesar: Escolástica: la primera mujer restituida