Las recetas con sabor a Pacífico de Calixto Vida

“Estoy en mis 71 años y me siento con mucha fuerza, con mucha capacidad de trabajo. Deseo aportar para mejorar la calidad de vida de mi comunidad, de los colombianos. Puedo aportar mucho bienestar, conocimiento e ideas”, dice Calixto. Esa sabiduría también la ha compartido con sus ocho hijos, que también son expertos en la cocina tradicional e incluso reproducen recetas típicas en sus propios restaurantes.



Espera que los días que vienen le traigan más cocina y más lecciones para aprender. A cada momento, le agradece a sus ancestros y a Dios por ponerlo donde hoy está y por darle esa habilidad de cocinar con el corazón. “Con lo que Dios me ponga en las manos soy feliz —dice Calixto—. Vivo una vida maravillosa porque estoy bien con lo que tengo y sé que si sigo trabajando puedo conseguir lo que no me había imaginado”. A casi 500 km de distancia, Paola espera conocerlo pronto. No por videos ni por fotos sino de frente, para tomarse un café y hablar sobre esa historia de vida que Calixto prefiere contar en persona y no por teléfono. “Es importante que los compradores sepan que están apoyando a un emprendedor y que lo conozcan”, dice Paola.



Mientras tanto, en Buenaventura el sol se asoma con timidez. Como todas las mañanas, Calixto se alista para otro día más de vida y de cocina. Se viste con un traje largo y colorido, de los que usaban sus ancestros africanos y que tanto le gusta lucir. Sale de la habitación a la cocina, y de la cocina al jardín. Camina y escucha el crujir de las hojas secas bajo sus zapatos. De nuevo escoge algunas plantas medicinales para cocinar un buen platillo o preparar una bebida afrodisíaca. Regresa y prepara las ollas y los cucharones de madera. Calixto no necesita ni libros de recetas o cartillas con instrucciones. Le basta con recordar a sus ancestros, medir con sus puñados y cocinar con el corazón.