Los agricultores cuentan por qué le temen a la reforma tributaria

IVA a los plaguicidas: ¿Jaque a los paperos?

El año pasado, los cultivadores de papa sufrieron por una caída histórica en los precios de su producto, que llegó a pagarse a $15 mil la carga. La crisis fue tal, que muchos tuvieron que vender su cosecha a precios irrisorios a orillas de las carreteras. Uno de esos cultivadores es Fidel Salazar, representante en Boyacá de la junta directiva del Fondo Nacional del Fomento de la Papa. Salazar afirma que uno de los impuestos verdes propuestos en la reforma, que impone una tarifa del 8 por ciento a los plaguicidas, equivale al 40 por ciento de los costos de producción de la papa.

“Nosotros, los productores de papa, vivimos en la agricultura del azar, de la suerte”, dice otro productor, Darío Carreño, quien afirma que la crisis del 2020 trajo pérdidas del 50 por ciento en el costo de producción. Según cuenta, en los últimos meses los costos de pesticidas y otros insumos han subido sin pausa. El bulto de fertilizante pasó de $80 mil a $118 mil, un alza de cerca del 40 por ciento. “Un costo más alto, como el que propone la reforma, terminaría por quebrarnos a los pequeños y medianos agricultores”, asegura Salazar.

Otro tema que preocupa a los cultivadores es el IVA a los sistemas de riego, las cosechadoras, los tractores y la gasolina. El IVA del 19 por ciento a estas herramientas y productos, dice Carreño, “nos pone unos costos de producción imposibles de cubrir”. Hoy en día, los productores alcanzan el punto de equilibrio al vender la carga de papa por 60 mil pesos. De aprobarse la reforma, calculan que subiría a 80 mil.

Salazar recalca que otro problema que no se ha atendido es el de la declaración de renta que tendrían que presentar quienes ganen más de $1,6 millones mensuales. La mayoría de cultivadores en Boyacá forman parte de la informalidad laboral y “muchos de ellos están preocupados porque no saben cómo justificar sus impuestos ni presentar declaraciones de renta. No saben cómo tributar. Un gran número vive, como es mi caso, aislado, sin comunicación. Seguramente terminarán incurriendo en sanciones por no presentar sus declaraciones. Va a ser un tema muy confuso”, dice el cultivador.