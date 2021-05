Los campesinos del sur de Tolima exigen mayor participación en los PDET

El decreto también incluye los enfoque de género, étnico y de reparación, por lo que CODHES trabaja con víctimas directas del conflicto, mujeres, jóvenes, campesinos, integrantes de organizaciones sociales y ciudadanos afro e indígenas, específicamente de los pueblos nasa y pijao. Esta labor articulada responde a otra de las apuestas de la Consultoría: la reparación integral y colectiva de las víctimas.

El sur del Tolima fue una de las regiones más afectadas por el conflicto armado: sirvió como corredor para los grupos armados ilegales y fue testigo de disputas entre la guerrilla y los paramilitares, de despojo de tierras, de desplazamiento y reclutamiento forzado y de otras problemáticas. Con el Acuerdo de Paz, llegó un halo de esperanza para la región; aunque el surgimiento de las disidencias y el regreso del conflicto nubló las expectativas de la comunidad. Por ejemplo, en 2019, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que incluyó 28 puntos para los cuatro municipios de la región. “No queremos seguir viviendo como víctimas, por eso le apostamos al proceso de paz. Queremos que nos tengan en cuenta, que no solo sea nuestro nombre en un papel. Vivimos inseguridad y soledad, no estamos siendo escuchados”, dice Nelly Cuadros, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Marina, en Chaparral.

El proceso de la Hoja de Ruta incluye la participación de representantes del Grupo Motor, delegados étnicos (en el caso de Tolima contaron con la participación de población afro e indígenas nasa y pijaos) y otros actores del lugar. Los últimos, según los campesinos, pueden ser los alcaldes, los comerciantes, la cooperación internacional y las asociaciones cafeteras. Sin embargo, reconocen con desazón y tristeza que su ánimo de participar ha disminuido: “Nos sentimos desmotivados porque no nos dan a conocer nada. Por ejemplo, antes de la pandemia se realizó la ampliación de uno de los colegios pero no supimos nada en ese momento —dice Antonio Jiménez, habitante del corregimiento de Herrera, en Rioblanco—. Nosotros somos la representación de las comunidades, no queremos nada individual. Queremos estar enterados de los avances”.