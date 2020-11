Los jóvenes, guardianes de la seguridad alimentaria del futuro

Hay otra dificultad latente que expresan, sobre todo, los campesinos adultos: prefieren que sus hijos salgan del campo porque muchos no “ven futuro en la ruralidad” como consecuencia del abandono y la falta de recursos económicos. Ante esto, Nancy menciona que es importante la formación política de los jóvenes para influir en los espacios de toma de decisión.

Cuando llegó al territorio, Nancy no encontró a ningún joven. Era difícil armar un equipo de trabajo contemporáneo a ella pues todos se habían ido. Sin embargo, prefirió seguir y formó un grupo con quienes permanecieron. Crearon la empresa Tucano, homónima a su pueblo, y ahora venden salsas picantes, cuyo sabor es elogiado por los campesinos de la región: “Los sueños se hacen realidad. Como mujer, quiero seguir emprendiendo y aportar a la comunidad y a los jóvenes”.

Otro desafío fue el conflicto armado. En el caso de Yeisully, secuestraron y asesinaron a su padre. Sin embargo, aparte del dolor, esta experiencia le sirvió como una motivación para cambiar el panorama que veía en su región. No quería que sus hermanos menores y otros jóvenes sufrieran lo mismo que ella. En medio del conflicto, afloraron algunas capacidades que Yeisully desconocía. Esa berraquera y creatividad la llevaron a liderar el proceso de la Red Nacional de Jóvenes Rurales y a identificar otros tantos retos como la formalización de los trabajos para jóvenes campesinos, el pago justo de las jornadas y el acceso a tierras. Para ella, es importante identificar esas dificultades para contrarrestarlas y transformar la realidad rural. “El conflicto me quitó las tierras y a mi papá, pero nunca me quitó la fe, el deseo de tener un territorio en paz y de sacar el campo adelante”, dijo.

Megan coincidió. Su papá también fue víctima de secuestro y homicidio. Desde ese momento, su madre inició su liderazgo para transformar el dolor y crear nuevos procesos sociales. “Ella fue mi motivación principal —contó—. Es muy bueno ver que dejas algo positivo en el territorio y que renace después de todo lo que ocurrió”. Por eso nunca ha abandonado su territorio. Megan solo se va si debe ir a clase o cumplir con otros deberes, pero siempre regresa. Ahora está impulsando otros procesos con mujeres, jóvenes y adultos mayores para enseñarles sobre su potencial y recordarles que juntos pueden sembrar a partir del dolor.