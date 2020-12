Los jóvenes que le apostaron a quedarse en los cafetales

En Colombia las difíciles condiciones del campo han sido el principal motivo para que muchos jóvenes migren hacia la ciudad en búsqueda de nuevas oportunidades. El Índice de Pobreza Multidimensional en los centros poblados y rural disperso para el año 2019 fue de 34,5 por ciento, comparado con el 12,3 por ciento en las cabeceras del país. Esto implica que las condiciones educativas, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, servicios públicos y condiciones de la vivienda son mucho más precarias en el campo.

“Hubo un momento en que me desligué de la caficultura por los mismos temas de falta de garantías -explica Juan Sebastián Velez, integrante del grupo Empalme- no era rentable y es al sol y al agua. Me fui a Chile, vi las necesidades y supe de la riqueza que yo tenía en mi casa. Así que tuve que volver”. Cuando llegó, hace dos años, empezó a trabajar en la apicultura porque seguía ‘dolido’ con el café. Solo unos pocos meses hicieron falta para que encontrara a un nuevo grupo de apoyo y se enamorara de nuevo de la caficultura.

“El trabajo en colectividad es lo más enriquecedor, uno se da cuenta que por medio del trabajo en equipo uno puede lograr muchas cosas y adquirir muchos conocimientos que solo, serían mucho más difíciles de encontrar. Uno se da cuenta de que tiene capacidades y que puede explotarlas, se llena de confianza gracias a que esos compañeros están ahí tratando de dar apoyo siempre”, cuenta Juan Sebastián.

Empalme Generacional inició hace dos años con seis jóvenes, hijos de los integrantes de la asociación de cafés de alta calidad Asojardín Café. En pleno 2020, con 19 integrantes desde los 14 años hasta los 35 y el apoyo de Solidaridad Network, trabajan en todas las actividades de la línea del café, desde la cosecha hasta la comercialización. “Nosotros queremos eliminar los sesgos y las tradiciones que son negativas. Seguir hablando de la caficultura desde la innovación”, aseguran los jóvenes, quienes trabajan en procesos de recolección, transformación (tueste), laboratorio (catación) y calidad. Su apuesta es hacer de la caficultura un oficio con enfoque de género, responsabilidad social, económica y ambiental.

“Esto se vuelve una bola de nieve a la inversa: ya cuando conoces la parte de transformación, la magia, de ahí te empiezas a conectar hacia atrás y sabes lo importante que es la cadena. Entonces empiezas a acordarte de tus mojadas en el cafetal y ya no le tienes tanta pereza. Recuerdas el trabajo de tu padre, de tus hermanos, de tus abuelos y empiezas a enamorarte, en esas actividades se conformó el grupo de jóvenes”, dice Hamilton Alzate.