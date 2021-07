La Guajira: agua que mata

De acuerdo con la Veeduría a la Sentencia T-302, de las 29 plantas que se construyeron en la primera fase de ese proyecto, hoy 27 están prácticamente inservibles. “Esto funcionó los primeros seis meses, pero después la planta desalinizadora se dañó y nos tocó empezar a usar el agua salada”, cuenta Verónica Uriana, docente de la comunidad Mapasirra en el corregimiento de Mayapo, quien se enfrenta cada día a dictar sus clases en un pequeño salón a punto de derrumbarse, lleno de murciélagos y sin las más mínimas condiciones higiénicas.



En la comunidad de Wilson, los páneles solares se incendiaron sin que nunca supieran la explicación; en Walaschein, la ranchería de Libardo Pushaina, la bomba sumergible dejó de funcionar hace tres años y nadie en la comunidad sabe cómo repararla; y en la comunidad de Samutpiou, donde Elías Silva es la autoridad, los tubos se taponaron con la sal cristalizada y no han tenido cómo reemplazarlos.



Cada uno de estos proyectos, ubicados estratégicamente en las rancherías donde están las escuelas rurales, debía suministrar agua a alrededor de 10 comunidades cercanas, que terminan sumando cerca de mil personas y en promedio 150 menores de edad. Su diseño, que debía estar acompañado de estudios de suelo para identificar los terrenos donde con seguridad habría agua subterránea, fue cuestionado desde un inicio por supuestamente responder en algunos casos a favores políticos y no a criterios técnicos.



“Aquí nunca salió agua. Instalaron el pozo, los páneles, la bomba y la planta, pero cuando vieron que no salía agua dejaron todo tirado y se fueron”, asegura Abraham Gómez, autoridad de la comunidad de Canán, quien se frustra por no hablar perfecto español y no saber cómo resolver este problema para su pueblo. En Canán, donde organizaciones caritativas ayudaron a construir un gran centro educativo para atender a cientos de niños que llegan desde varias rancherías, deben pagar carrotanques que les suministren agua cada quince días para poder alimentar a los menores y asear las instalaciones.