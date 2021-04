Los Palmitos, el pueblo adonde regresaron el bosque y las aves

Iván resume la escasez de agua en una frase: “El tiempo anda loco —dice, y a continuación explica que, ante la falta de fuentes de agua, en Los Palmitos la lluvia es un regalo divino—. La producción se da a lo que mande la naturaleza, a lo que Dios quiera. Somos unos campesinos muy esperanzados de la venía de nuestro señor que está en los cielos, porque sabemos que no gozamos los privilegios de tener fuentes de agua cercanas”. Con la ayuda de cooperación internacional, se han construido 89 jagüeyes (pozos) que sirven para manejar las huertas caseras, la cría de peces y para regar los árboles en tiempos difíciles.

Uno de las estratégicas centrales del plan de recuperación del bosque es la siembra de pasto. Este proceso se inició con la entrega de semillas de pasto a 76 familias de productores. El pasto sembrado es de variedad Tanzania, que es resistente al sol, la sombra y es muy productivo. Este pasto brinda alimento tanto al suelo como a los animales.

Una de las alegrías que ha traído el proyecto es la vuelta de los animales. Juan Carlos Laguna, uno de los facilitadores técnicos que trabajan en la región, cuenta que con los árboles llegaron las aves y otros animales que no se habían vuelto a ver, como los armadillos y los conejos silvestres. Varios árboles también se han recuperado. Han sido sembradas 73 especies de frutales, forrajeras y de bosque seco. El 8 por ciento de éstas son restauradoras y se encuentran amenazadas.