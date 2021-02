Los sueños nacientes de quienes se vinculan al PNIS

Freddy se destaca entre cientos de productores que aún están a espera de que el programa cumpla. Hasta el momento el contrato por el uso de tierras, como la cuota que ha recibido de asistencia alimentaria, lo ilusionan. Pero como denunció Semana Rural, solo el 2 por ciento de las familias en el PNIS han podido arrancar proyectos productivos diferentes a la coca.

“En mi cabeza no existía nada más si no había cultivos de coca, no tenía más opciones, porque así ha sido durante casi toda mi vida. Si me fumigaban, yo decía que me iba para el alto del Sinú, o para el Chocó a cultivar, porque para mi nunca existieron otras oportunidades más allá de la coca. Ahora quedé curado y no quiero saber más de eso”, explica Freddy.

A su familia aún le falta recibir seis pagos de asistencia alimentaria, pero a pesar de que en algunos meses pasan necesidades, la tranquilidad lo vale todo. Incluso más que la estabilidad económica que les brindaban los cultivos de coca. Poder tener en el futuro un proyecto productivo de ganado los llena de esperanza.