Luces, cámara y acción por la paz

“Yo a mis 18 años no sabía qué hacer en mi vida. Las oportunidades para ese momento no existían y no sabía si ser guerrillero o irme a raspar coca. Por eso todo el tiempo les digo a los jóvenes del colectivo que aprovechen esto que hemos construido juntos”, dice con orgullo John.

Hoy cada uno de los 15 miembros de Clap no concibe su vida lejos de una cámara. Desde Paola, que con 15 años es la más pequeña del equipo, hasta Alejandra, que ya está cerca a graduarse de contaduría, todos han encontrado lo que les apasiona. “Desde pequeño —cuenta Juan Esteban— he visto muchas noticias. Me gustaba mucho ver a los presentadores, a los reporteros al lado de la gente. Mi sueño es ser como ellos, estar ahí para contar todo lo que pasa en Puerto Rico”.

Esto es algo que también resalta su amigo Alex, quien encontró en el colectivo la oportunidad de contar las historias de esas personas que sufrieron el conflicto pero que jamás se quedaron estancadas. “Decidieron transformar sus vidas, crear asociaciones, proyectos que ayuden a construir un territorio de paz, y eso hay que mostrarlo”, concluye.

Clap se alza como un mecanismo de esperanza, como una forma de devolverles a los puertorriqueños sus propias historias y que sean los niños quienes se encarguen de cuidar la memoria y exaltar el futuro que viene para la zona. Hoy gracias a Facebook, Instagram, YouTube y todas las redes sociales que les permiten contar sus historias, estos jóvenes pueden soñar con un futuro para el colectivo y para Puerto Rico, donde la paz florece y se difunde gracias a sus voces.