Minuto a minuto | Así transcurre el Paro Nacional en las regiones

Para ella, hacerle frente a lo imposible no es algo nuevo. Fue una bebé prematura y tenía 8 meses cuando decidió salir de la barriga de su madre, sin preguntarle a nadie. En ese momento, por negligencia médica, los doctores del Hospital de San José de Guaviare no la metieron a la incubadora, y, por la falta de oxígeno, su pronóstico no era el mejor. Según los doctores su expectativa de vida era de tan solo un mes. “Si fuera por los médicos yo no me podría mover”, cuenta.

Con 26 años, su vida ha superado todas las expectativas. Aunque no tiene toda la movilidad en sus dos piernas, nada ha podido detenerla. Ese 5 de mayo, el fervor popular y las ganas de ser parte de el Paro la llevaron a marchar. “Agarré todo el valor que tenía y me atreví a alzar la voz. Tumbaron la tributaria, pero tiene que haber una voluntad real de diálogo”, dice. Incluso su mamá, quien siempre la ha protegido, tuvo que aceptar que marchara a la brava. “Me llamó preocupada, y nosotros ya estábamos en el parque”, cuenta entre risas.

Hoy, mientras San José empieza a sentir los estragos de los bloqueos: escasez de gas, gasolina, algunos alimentos y hasta bienes básicos de consumo, a Andrea no le preocupa del todo. “Nosotros somos productores. Si comemos solo yuca o plátano, pues eso comemos”, dice, mientras reconoce que la situación puede ser peor si el gas no entra y las personas se quedan sin qué cocinar. Su voz, como la de cientos de habitantes de San José, se suma al paro con la convicción de que el cambio es posible y deben hacerse sentir. “Salí ayer, pero si me toca salir hoy, me toca salir mañana, lo volveré a hacer”.