Los excombatientes de las Farc narran su relación con la naturaleza

Aunque Manuela no escribió su propio diario como Disney, ni registró sus memorias en papel, menciona que muchos de sus compañeros sí lo hicieron. Recuerda que las primeras sesiones del laboratorio fueron más anecdóticas. Para algunos, era la primera vez que coincidían en la ciudad y portaban prendas diferentes al camuflado. “La escritura nos permitió exorcizar lo doloroso —cuenta Manuela—, nos permitió hablar de un tema que es necesario discutir y sobre el cual tenemos mucho que decir: la protección de la naturaleza desde nuestras experiencias”.

Disney coincide. Se inscribió en la convocatoria por curiosidad y porque supuso que aprendería a editar textos. Quería terminar esos relatos incompletos, los que el miedo o la guerra dejó a medias. “Fue muy gratificante porque saqué muchas cosas que tenía reprimidas —recuerda Disney, pues durante su vida en la selva intentó suicidarse quince veces, tomando veneno y jugando a la ruleta rusa—. A raíz de lo que viví en mi casa y en mi niñez, aprendí a no tener miedo y a contarlo”. Disney era la mejor de 10 hijos, no alcanzó a conocer a su padre, y su mamá se fue de la casa cuando tenía tres años. Sus hermanas la obligaban a dormir afuera, la excluían y la maltrataban psicológicamente; a los seis años, sus dos hermanos mayores abusaron sexualmente de ella. “La escritura me ha permitido hablar de todo esto e incluso perdonarme”.

Aparte de los de Disney y Manuela, Naturaleza común incluye otros nueve textos: Un lector de la naturaleza (homenaje), de Doris Suárez Guzmán; Mutatis Mutandis, de Indira Cerpa Granda; Hojarasca y Pólvora, de Lidia Alape; Encuentros con fauna, de Isabela Sanroque; De la ciudad a la selva, de Suan Sánchez; Hormigas guerrilleras, de Yira Rivera; Los secretos para llegar al monte, de Karen Pineda; Nuestros años en la mata, de Gregory Morales, y Mucha lora he dado en el río Guayabero, de Jose William Parra.

Desde el inicio Juan quería una publicación ágil, digital y de distribución gratuita. La idea fue acertada porque a la primera semana de publicación, el libro había sido descargado por unas 5.000 personas. “Le envié el link a personas que no tienen nada que ver con el proceso y se sorprendieron —recuerda Disney—. Esto sirve para que se den cuenta de que hay unas vivencias, hay una persona de carne y hueso que siente, tiene familia y puede darle muchas cosas a la sociedad. Somos personas igual que los demás”.