Once años de lucha por su territorio ancestral

María Isabel Moya Martínez es la representante legal del Consejo Comunitario de Puerto Girón, en Apartadó-Antioquia, desde 2009 ella lidera el proceso para reclamar la titulación colectiva de su territorio ancestral, casi 20 años después, aún no hay respuesta al reclamo de la comunidad.

“Pues no sé nada, pero si la comunidad lo ve conveniente, yo trabajo. Siempre y cuando me enseñe y me ayude yo le hago”, dijo María Isabel Moya cuando le propusieron ser representante legal del Consejo Comunitario. Hoy, 11 años después, esta mujer lidera desde Puerto Girón, en Apartadó (Antioquia), el único consejo comunitario del municipio y el proceso de reclamación de la titulación colectiva.

Asumir el liderazgo de una comunidad que en 2009 se levantaba de los estragos del conflicto en esta zona del país fue un reto mayor. El miedo impuesto por la violencia y los desplazamientos seguía vivo, pero al mismo tiempo, la llegada de la energía eléctrica y otros avances en la calidad de vida de la población le dieron esperanza a María Isabel, quien poco a poco se enamoró del ejercicio del liderazgo, una llama que se encendió lentamente en su interior. “Yo no era muy amante a estos procesos. Solo después de que llegué, cambié de opinión: me enamoré”, dice María Isabel, segura de que está trabajando con amor por el territorio en el que se ha construido como afro y mujer líder.

Desde 1945, esta zona a orillas del río León empezó a poblarse. Al principio se le llamó Bodegas, luego Caco y finalmente Puerto Girón. Los primeros colonos llegaron desde Chocó que en estas tierras, húmedas como las que conocían, continuaron sus prácticas, su relación con la tierra y la conexión con el río.