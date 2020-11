Las parteras y su lucha por no desaparecer

Liceth Quiñones lleva en su sangre esa misma pasión que le heredó a su madre ‘Minda’. Es otra de las directoras y parteras tradicionales de Asoparupa. Sobre la partería, coincide con su mamá y añade otros valores. Esta labor incluye el servicio, la vocación y la paz. “La partera aporta identidad cultural y territorial en las comunidades. Simboliza y refuerza esos diálogos ancestrales en relación con el autocuidado y el cuidado mutuo del cuerpo”, dice. Incluso, comenta que su labor favorece la soberanía alimentaria y la canasta familiar, a través del cultivo y uso de las plantas medicinales.



“La partería nunca va a estar alejada de las plantas —dice Rosmilda—. Esa es nuestra medicina, nuestra ancestralidad y cultura”. ‘Minda’ cuenta que la medicina ancestral no alivia sino que cura. Va más allá de la dolencia física o de las heridas del cuerpo. Trasciende hasta el alma. Por eso, la medicina y la partería obedecen a la oralidad y la espiritualidad. Rosmilda recuerda que muchas parteras no aprendieron a leer ni a escribir, pero sí saben qué tan valiosa es la palabra. Entonces, si dan un masaje sobre el vientre, hablan; si el bebé no para de llorar, le enseñan a la madre esos arrullos que evocan a la Abuela Santa Ana y a los pececitos del río. También usan las plantas que les regala la Madre Tierra. Las toman, les piden permiso para que no se marchiten y las convierten en bebedizos o vahos para las madres y sus hijos.

Las mujeres trabajan con una gran variedad de plantas aromáticas, medicinales y alimenticias, y su uso depende de la dolencia o la etapa en la que está la paciente. Por ejemplo, en el parto utilizan la nacedera, con la que preparan un bebedizo y sacan el pasmo, y en el post-parto, la purga para expulsar cualquier riesgo ocasional o la tomaseca para reponer la energía de la madre, oxigenar su sangre y restablecer el sistema reproductivo. También hay plantas para los niños, el mal de ojo u otros padecimientos como el cáncer o los miomas.

Al igual que los sobanderos y curanderos, las parteras trabajan en esos rincones a los que el Estado no llega. “La partería es algo muy bonito y admirable —cuenta Rosmilda—, pero también es muy triste. No tenemos acompañamiento ni del Gobierno ni de la medicina occidental”. Hasta el 2016, y luego de cinco años de lucha, la partería hizo parte de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en 2017, para preservar los saberes asociados a dicha labor en los pueblos afro. De igual manera, la Ley Estatutaria de Salud la reconoce como parte del sistema de salud nacional; no obstante, la articulación entre ambas medicinas aún está pendiente.