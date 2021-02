Las niñas de Carepa que derribaron el tabú de la sexualidad

A sus catorce años, Karol Yineth Plaza descubrió su mayor poder. Corría el 2019 cuando conoció a la ‘profe’ Lina Corredor, quien acababa de llegar a Carepa, municipio del Urabá Antioqueño. Era una heroína que vestía jean y camiseta, y que hablaba con una habilidad hipnótica, casi mágica, sobre la educación sexual, un tema que solía ser incómodo e incluso un tabú. Karol la escuchaba con atención. Aprendió que cualquier tipo de acoso está mal, que “el consentimiento es el apellido del sexo” y que su cuerpo también es un territorio. Ese año dejó el miedo, contó su experiencia y deseó que ninguna otra niña y joven fuera víctima de acoso. Reveló la fortaleza que tenía en su corazón y advirtió que, al igual que ‘su profe’, ella también era una mujer poderosa.





Hoy Karol tiene quince años y en su voz no queda rastro del temor ni de las dudas. Es una joven valiente que habla con berraquera y replica esas lecciones que la ‘profe’ le enseñó en su momento. Lina, orgullosa y feliz de lo que ha logrado, cuenta que es tan solo una de las heroínas que trabaja en Carepa para ayudar a las niñas y jóvenes del municipio. Sus colegas son otras profesoras, cuyo poder más grande es el que brota desde la pasión. Lina, Catalina Mora, y otras ‘profes’ de Carepa crearon Poderosas Urabá, una red de docentes que promueve la educación sexual integral para niñas y jóvenes del municipio antioqueño.





El origen de esta iniciativa surgió a más de 500 kilómetros de distancia, donde las olas del Caribe reposan en las playas cartageneras. Mariana Sanz de Santamaría llegó en el 2018 a Barú para enseñar en uno de los colegios locales. Mariana hacía parte de Enseña por Colombia, un movimiento que lleva profesionales interesados en la educación a colegios con altas necesidades. Durante su experiencia notó que la sexualidad era un tema invisible, y que factores como la menstruación y la inasistencia escolar estaban relacionados. De acuerdo con la Fundación PLAN, una de cada tres mujeres no asiste al colegio cuando tiene el periodo. Las niñas de Barú no eran la excepción. Desde ahí, Mariana le apostó a la pedagogía y la confianza, y creó Poderosas Colombia. Inició con los círculos de mujeres, unos espacios de diálogo para brindar información, compartir experiencias y realizar actividades alrededor de varios temas como el cuerpo femenino y la maternidad deseada.





Los buenos resultados no tardaron en llegar. Con su gestión, Mariana logró reducir el embarazo adolescente en 76%, formó a más de 40 jóvenes en derechos sexuales y reproductivos, y creó una alianza con Profamilia para entregar más de 300 anticonceptivos. Además, fortaleció las habilidades en lectoescritura, oratoria, argumentación y liderazgo, y repitió los encuentros en las comunidades de Santa Ana e Islas del Rosario. Luego de dos años, Mariana regresó a Bogotá pero sus estudiantes poderosas tomaron la batuta y continuaron con el proceso.