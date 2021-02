¿Por qué hay decenas de víctimas al frente de la Embajada de Noruega?

Hoy, dice, no tiene nada que perder. La pandemia de la covid-19 la dejó sin su sustento: un carro de perros calientes con el que había sacado adelante a sus hijas a espera de que las autoridades le respondieran. Por eso dice con contundencia que, mientras el Gobierno nacional y el Distrito no muestren una voluntad real para repararlos, seguirán acampando frente a la Embajada. “No me puedo quedar de brazos cruzados. Hoy no tengo casa, no tengo para mi vejez, pero tengo fuerza para alzar la voz”, dice Marcela.

SEMANA RURAL se comunicó con la Real Embajada de Noruega, cuya Primer Secretaria, Line Hammeren, afirmó que lo que está ocurriendo con el campamento le compete a las autoridades colombianas, con quienes han sostenido un diálogo constante sobre la situación de estas personas.

La Alcaldía de Bogotá, por otro lado, resaltó en un comunicado de prensa que “las demandas de las personas allí asentadas tiene responsabilidad directa en entidades del orden nacional”. También recalcaron que, a pesar de que no les compete responder ante estas personas, la Alta Consejería Para Los Derechos De Las Víctimas, La Paz Y La Reconciliación (ACDVPR) ha hecho un acompañamiento para promover el diálogo con los líderes de la manifestación.