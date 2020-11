¿Qué tan cerca estuvo la guerra paramilitar de Bogotá?

Esto también fue dado porque a pesar de que los grupos armados no le generaban a las personas grandes diferencias en los ingresos, el patrullero ganaba el mismo sueldo que alguien que cultivaba papa o arroz, ser parte del grupo armado aseguraba a las personas algo de estabilidad, así como ingreso fijo para aportar a sus familias.

La financiación de las Autodefensas de Cundinamarca se dio principalmente a través de la extorsión, el narcotráfico, el hurto de combustible, y el lavado de estas rentas ilegales a través de compras de propiedades y fachadas o negocios legales, según explica el informe.

En este sentido, al igual que varios grupos paramilitares, las AC se dedicaron, a través de las denominadas vacunas, o cuotas voluntarias a extorsionar a los terratenientes por ‘seguridad’. Prácticamente toda actividad agropecuaria y comercial que tuviese alguna renta significativa en esta región de Cundinamarca estuvo obligada a dar una cuota extorsiva periódicamente.

Esto, explica Rodrigo Arturo Triana,investigador del informe, genera unas dinámicas en la zona donde para los campesinos es más rentable entrar a estos grupos armados que seguir labrando la tierra. “Es un territorio donde no se generan otro tipo de alternativas de ingresos-explica el investigador- El ofrecimiento económico de estos grupos no es muy diferente a los que un trabajo jornal debería ofrecer, no son grandes cantidades de dinero, pero las personas no tienen otra opción”.

Una manera de ganar capital social fue impulsar actividades productivas en la zona, como los cultivos, la construcción de vías y entregar apoyos de tipo asistencialista como ropa, comida y hasta energía eléctrica. Esto les permitió tener más legitimidad con las comunidades en la zona y afianzar su poderío económico.