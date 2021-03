San Martín, el municipio llanero que quiere ser pueblo patrimonio

Manuel, en cambio, no ha dejado de trovarle a San Martín ni un segundo de su vida. ‘El clarín del llano’, como lo han apodado, se ha convertido en un baluarte cultural del pueblo. En parte de su identidad. A San Martín le canta en casi todas sus canciones.

“En mi llanura, esplendoroso recinto, hay un pueblo señorial y de leyenda. Valiosa prenda, con un legado infinito, que no ha dejado que se acaben los criollitos. Muy ancestral, encarna las maravillas, de sus mágicas cuadrillas con historia medieval. Buen dineral para quien me diga ahora, ligerito y sin demora, cuál es mi tierra natal”, dice en su canción ‘Adivinen de dónde soy’.

A Manuel, a pesar de todo, la vida le ha quedado debiendo ser cuadrillero: “A mí no se me olvida la primera vez que vi a mi abuelo como cachacero. Verlo jugar, cómo se pintaba la piel, cómo se vestía y se arreglaba para el evento. Eso se me quedó grabado”. Su suerte, como la de cientos de sanmartineros, fue escasa. Aunque pertenece a una familia de cuadrilleros, su padre era antioqueño, y por tradición el legado se pasa a los hijos varones; su madre no heredaba el puesto.