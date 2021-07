Café con aroma a lucha y persistencia

Cuando Nancy tomó las riendas para dirigir el proyecto con los jóvenes rurales, no estaba en su mejor momento. Tenía una pierna enyesada y llevaba varios meses en muletas debido a un accidente automovilístico. La organización fue lo que la motivó a renacer y crear una empresa, según dice.

El proyecto se llamó Su café, sabor de nuestra tierra, un producto 100 por ciento orgánico que fomenta la producción y comercialización de café Caturro, Castilla, Bourbon y Geisha, entre otras variedades. Este proyecto fue financiado desde el comienzo con 40 millones de pesos y después con una intervención de 10 millones “Por el accidente yo estaba en muletas, sin ánimos y sin motivación, uno piensa que ya no es capaz de nada” (...) una muchacha recibió el cargo, pero se empezó a sentir presionada por la responsabilidad, y todos se echaron para abajo y fue en ese momento cuando tomé la batuta del asunto”, comenta Nancy.

Los jóvenes de la Asociación de Líderes Eco Silvestres que en su mayoría tienen entre 18 y 28 años, cuentan con una tostadora, una trilladora, un molino, una selladora, equipos para oficina, impresoras, un computador, mesas en acero inoxidable, vitrinas, empaques y etiquetas para trabajar con la marca. Planadas ha visto nacer varias guerrillas, incluidas las Farc, pero también está iniciativa de paz.

Muchos de los jovenes Ecosilvestres son los encargados del funcionamiento de las maquinarias, con su conocimiento empirico en el mantenimiento de los cultivos , son capaces de realizar la recoleción del grano y tencificar el pocesamiento del cafe en la planta . " Somos una junta directiva, cada uno tiene su ocupación y pues como casi todos viven en el campo pues conocen sobre el funcionamiento de mauinaria y procesos productivos cafeteros " , comenta Nancy .

Me gustaría terminar la carrera de contabilidad y administración financiera, estoy con ese proyecto y poder capacitar al resto de asociados (…) Las expectativas son grandes, lo que he aprendido en esta escuela ha sido gratificante, me ha generado muchos conocimientos, me gustaría crecer más, quisiera expandirme a nivel nacional e internacional y generar muchos empleos en el municipio”. dice Nancy con voz emotiva.