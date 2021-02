Un café cultivado por firmantes de la paz que enamora al mundo

La Mesa Nacional de Café es un buen ejemplo de articulación entre diferentes cooperativas productoras de café lideradas por excombatientes y comunidades víctimas, que se unen con el objetivo de lograr el acceso a mercados internacionales. Los cultivadores también han contado con el acompañamiento y capacitación de distintas organizaciones, empresas, entidades gubernamentales y aliados. Esto muestra cómo los procesos de reincorporación económica puede jalonar el desarrollo en una región, beneficiando a las comunidades en los entornos de los ETCR.

En la finca, el agua ha empapado todas las hojas de los cafetales. Lentamente, Romario llena la canasta de mimbre terciada con frutos de árboles que sirven de sombra al cultivo. “Hace un tiempo un compañero que me había preguntado por mi familia me dijo que tenía el número de mi padre, de quien yo no sabía nada hacía mucho. Al escucharlo decir 'Aló', al contestar, de la felicidad, no pude decirle nada y colgué”, recuerda Romario al pensar en lo más valioso que había vivido tras la firma del acuerdo. 'Pitufo', ese era su apodo de niño con el cual se identificó. Fue la llave que abrió el llanto de sus padres, con quienes pudo hablar después de varios nudos en la garganta, de muchos silencios.