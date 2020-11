Una biblioteca fundada en la confianza

En la actualidad, La Hoja cuenta con unos cien voluntarios que no han dejado que este proyecto desaparezca: donan su tiempo, prestan el carro, cargan cajas, participan en talleres. Meses atrás armaron una caravana de camionetas llenas de libros que llegó a varios pueblos de Santander. En esos viajes no aceptan reconocimientos, homenajes, ni mucho menos dinero. Gonzalo lo dice claro: “Yo no creo en nada ni afirmo verdades absolutas. La Hoja es un caos que funciona: así la describo. No hay ni carné, ni cuotas, ni reuniones obligatorias. Somos gente a quien le gusta llevar cultura a otras personas”.



En Colombia, si bien los índices de lectura han mejorado, aún son muy bajos. De acuerdo con datos de la Cámara Colombiana del Libro, los colombianos leen en promedio 2,7 libros por año. Es una cifra muy inferior a la de otros países hispanohablantes, como España (10,1), Chile y Argentina (5). Entre las naciones más lectoras se encuentra Finlandia, donde los habitantes leen en promedio 47 libros por año.



Una noticia positiva de Colombia es que cada vez los jóvenes leen más. Según el Dane, el promedio de lectura entre niños de 5 a 11 años es de 3,1 libros por año. La tendencia indica que la cifra seguirá aumentando. En Villa de Leyva, Gonzalo es testigo del amor de los niños por la lectura. Hay 7 bibliotecas fundadas por ellos en varias veredas del municipio. Incluso una niña llamada Xyomara fundó una en su casa, abierta a todas las personas.



Durante varios años, la sede fundacional de La Hoja funcionó en un espacioso local de la casa Juan de Castellanos, un centro comercial muy visitado. El lugar era prestado y el dueño no les cobraba alquiler. Cuando les pidieron el local, se trasladaron. Hoy, la sede más grande, que funciona 24 horas, está ubicada en el hotel El Mesón de los Virreyes.