Una campesina de Guamal, la esperanza para las personas en condición de discapacidad de su región

Esto permitió a Ana tener recursos que jamás había pensado. Muletas, sillas de ruedas, camas, pañales. Cumplió el sueño que tuvo cuando “volvió a nacer”: hacer la vida de las personas en condición de discapacidad un poco más sencilla. Hacer valer el nombre de asociación: Rompiendo Barreras con Lazos de Amor.

“Entre nosotros teníamos que romper la barrera de cómo nos miraban, de cómo nos trataban. De que éramos un bicho feo, un ser extraño. Era una forma de mostrarle a la gente que no somos extraterrestres, no somos seres diferentes. Que claro, tenemos una discapacidad, pero eso le puede pasar a cualquiera. Por eso queríamos romper el mito con amor. Lo necesitamos y también lo damos”, dice Ana.

El amor de su esposo y su familia la levantó de la cama tras estar cuatro años hospitalizada. La llevó a enamorarse más de la vida, a luchar cada día en sus muletas para que los discapacitados de su municipio y su región vivan la vida que merecen. Ana reconoce que el mundo puede ser cruel, pero que si ella se pudo parar y rehacer su vida, nada es imposible.

“No me puedo quedar quieta, soy de las que van pa’lante. Esa es mi medicina: mi gente—dice Ana—. Si yo me quedo acostada, ¿cuándo podrán vivir como se merecen? Trabajo hasta el punto que se me olvida que estoy enferma. Hay veces que me gritan ¡Ana quédese quieta, descanse!, pero ahí estoy trabajando aunque me duela el alma. Por eso volví a caminar”.