Una colección artística para exaltar la tradición indígena

Entre su colección están los típicos cordones anudados, las hamacas, los centros de mesa, y prendas de vestir como túnicas, pecheras o fajas. En cuanto a la duración, depende de la pieza. Por ejemplo, un cordón sencillo tarda un día. Otras piezas toman de tres a cinco meses, o hasta tres años. Iris cuenta que ninguna creación es sencilla y que por más que se esmeren, tardan.



Luego del sutapaulu, Iris siguió con el oficio. Participó en Expoartesanías, viajó a México y Costa Rica y trabajó de la mano con diseñadores colombianos y extranjeros. Cada viaje o experiencia laboral le ayudó a descubrir nuevas cosas y a escuchar ese diálogo entre lo que ella denomina, “ambos mundos”: el de los pueblos indígenas y el resto del país. “Esto también es innovación porque usamos varias tradiciones. Esta mezcla de mundos ha servido para abrir nuevas puertas”, dice Iris. Sin embargo, tiene una excepción, y es que salir del territorio y conocer otras prácticas no significa olvidar la cultura sino exaltar las raíces del pueblo wayuu.



Este año, Iris celebrará la navidad a pesar de que su comunidad no acostumbra a hacerlo. Ella y sus compañeras decidieron unirse a la tradición occidental y, además de sus otros productos, crearon una caja especial con decoraciones tejidas a mano específicas para esta festividad, como cordones y borlas wayuu. “Es una experiencia muy valiosa —dice—. Vivo enamorada de lo que hago y de mi cultura y esto me ha dado mucha mezcla y orientación para también apropiarme más de lo mío y compartir mi experiencia y sabiduría”.