Voces. ¿Por qué marchan los firmantes del acuerdo de paz?

Miel con costuras de paz: una peregrinación por la vida en Anorí

En el nordeste antioqueño, el Frente 36 de las Farc fue temido durante años. Con la firma del acuerdo, cambiaron las armas por una máquina de coser, un panal de abejas y un sueño en construcción.

En Anorí, Martín Batalla, quien durante 20 años estuvo en la guerrilla, lidera el proceso de reincorporación en la corporación La Montaña. Hoy, cuando se habla de los procesos productivos de los excombatientes, su experiencia es una de las más reconocidas. Este año, por ejemplo, llegaron por primera vez a Colombiamoda.

Más que confeccionar maletas o endulzar paladares con su miel, La Montaña es un espacio en el que 112 excombatientes han encontrado una vida digna. Una nueva vida que se abrió por la firma de los acuerdos y el sudor de su frente. Las personas que les compran, según Martín, además de reconocer la calidad de sus productos, valoran su apuesta por la reconciliación.

Hoy, por la peregrinación, sus máquinas de coser no operan y no hay apicultores revisando los panales de las abejas. Aunque sus procesos tengan que frenar, ellos creen que deben alzar sus voces. En Antioquia 25 excombatientes han sido asesinados desde la firma de los acuerdos.

“Sin vida no hay proyectos productivos, ventas, reincorporación. No hay acuerdo, no hay nada. Si no hay vida, ¿qué nos queda? Por eso tenemos que alzar la voz”. Hoy Martín lidera a los excombatientes que marcharán desde Antioquia hacia Bogotá para seguir luchando por la paz.